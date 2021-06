Stand: 24.06.2021 09:30 Uhr Tschentscher in’t Sommerinterview

Buten danzen gahn: Dat kunn in Hamborg bald wedder mööglich ween. De Eerste Börgermeister Peter Tschentscher see in’t Sommerinterview mit NDR 90,3, dat süht so ut, as wenn dor wat vun warrn kunn. Man dat müss klore Regeln geven, so as negative Coronatests. Un de Infekschoonstallen müssen so siet as nu blieven, so Tschentscher. Dat ganze Sommerinterview finnt Ji ok ünner ndr.de/hamburg. / Stand: 24.06.2021, Klock 9:30

