Stand: 24.06.2021 09:30 Uhr Bündnis för’t Wahnen

Johr för Johr schüllt teihndusend ne’e Boprojekten tolaten warrn: Dor hett sik dat ne’e Bündnis för’t Wahnen in Hamborg to verplicht. Denn schüllt ok mehr Sozialwahnungen boot warrn. De Stadt verköfft weniger Grundstücken un gifft jüm dorför in Arvpacht rut. Gegenwind kümmt vun de Linke. Se snackt vun en Bündnis för’t düre Wahnen. De CDU meent, de Bezirken sünd butenvör. Plaant is, dat sik de Bo-Behöörd inmengeleren schall, wenn de Bezirken to veel vun de Bolüüd verlangen doot. / Stand: 24.06.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.06.2021 | 09:30 Uhr