Stand: 23.06.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Corona-Tallen gaht jümmer wieder bargdaal. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag rund eendusend Neeinfekschonen. Vör een Week weern dat noch fiefhunnert Fäll mehr. De Inzidenzweert liggt nu blots noch bi söven Komma twee.

Ok wenn de Tallen goot utseht, de Delta-Variante vun dat Virus maakt sik ok in Düütschland jümmer mehr breet. Wenn ok op siedet Niveau. Dat RKI warrt woll vunavend ne'e Daten dorto rutbringen. // Stand 23.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.06.2021 | 09:30 Uhr