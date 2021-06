Stand: 22.06.2021 09:30 Uhr Waterliek bi Wedel

An de Elv bi Wedel, dor hebbt se an’n Avend en Waterliek funnen. De Crew vun en Schipp hett den Doden funnen un de Polizei Bescheed geven. De Liek warrt nu in’t Institut för Rechtsmedizin ünnersöcht. Wat dat de foffteihn Johr ole Jung is, de siet en Unfall bi ’t Baden an ‘t Wekenenn vermisst warrt, weet een noch nich. // Stand: 22.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2021 | 09:30 Uhr