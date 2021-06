Stand: 21.06.2021 09:30 Uhr Fierei in’n Stadtpark un Winterhuud

Dusende vun Minschen hebbt sik an’t Wekenenn to’n Fiern versammelt. Ünnern annern in’n Stadtpark un in Winterhuud. De Polizei müss mehrmals ran. Den Stadtpark müssen se sogor rümen un tomaken. De Hamborger CDU fordert nu, dat mehr kuntrollert warrt. Se will Ordnungsdeensten inföhrn, ok wegen de Anwahners, de sik stöört föhlt. Wat de CDU-Landsvörsitter Christoph Ploß seggt, köönt se nich mahr slapen oder op’n Balkon sitten. //Stand 21.06.2021 Kl. 9:30

