Stand: 21.06.2021 09:30 Uhr Impen för all Lüüd

Vun vundaag af an köönt sik all Lüüd, de wüllt in veer Krankenhüüs in de Stadt gegen Corona impen laten. Wat de Gesundheitsbehöörd seggt, sünd dat de Asklepios-Klinik in Harborg un Langenhoorn, dat Bethesda-Krankenhuus in Bardörp un de Agaplesion-Diakoni-Klinik in Einbüddel. Een warrtt dor vör allen mit AstraZeneca impt. För düsse Week gifft dat bummelig dusend Terminen bavento. De kann een ünner de Telefonnummer een een söss een een söven boken. // Stand 21.06.2021 Kl. 9:30

