Stand: 16.06.2021 09:30 Uhr Mehr Stellplätz för Fohrrööd

Sekere Steden an U- un S-Bahnhööv, üm dat Fohrrad aftostellen: Dor will de Senaat in de tokamen Johren düütlich mehr vun inrichten. Bet 2030 schall dat veertigdusend Bike-and-Ride-Stellplätz in Hamborg geven. An goot jeedeen twete Steed schüllt de ok en Dack hebben. Tokamen Johr wüllt se mit dat Boen anfangen: an de Bahnhööv Ottensen, Willemsborg, Mittleren Landweg, Wellingsbüddel un an de Lutterothstraat. Pendlers köönt för negentig Euro in’t Johr ok Stellplätz för Fohrrööd kriegen, de se afsluten köönt. / Stand: 16.06.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.06.2021 | 09:30 Uhr