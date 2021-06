Stand: 14.06.2021 09:30 Uhr Digitalen Imppass

Wokeen al mit siene Corona-Impen dörch is, de kriggt in Hamborg nu den digitalen Imppass. Dat Impzentrum op dat Messeflach gifft siet vundaag bi de Tweet-Impen en QR-Code för dat Smartphone mit op 'n Weg. All anner süllt noch anschreven warrn. Un ok in poor Aftheken gifft dat nu den digitalen Imppass. In Arztpraxen sall dat ok bald mööglich ween. // Stand 14.06.2021, Kl. 9:30

