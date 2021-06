Stand: 11.06.2021 09:30 Uhr Schoolalldag na de Ferien

Vullen Ünnerricht un dat gellt för Schoolklassen, de ok vull sünd. So as düt Schooljohr nu toenn geiht, so schall dat denn in dat ne’e Schooljohr wiedergahn – tominnst wüllt dat so de Kultusministers geern hebben. Un so as de Hamborger Schoolbehöörd dat seggt, schall dat denn na de Sommerferien man nich blots mit normalen Ünnerricht wiedergahn, ok Klassenfohrten schall dat wedder geven künnen. Masken opsetten, testen un Hygiene-Regeln inhollen – dat blifft dorna to uurdelen man aver woll eerstmal as en Deel vun den Alldag in’e School bestahn.

