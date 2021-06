Stand: 11.06.2021 09:30 Uhr Corona-Oplagen in Hamborg

…un ok bi uns in Hamborg sülvst sünd de Infekschoonstahlen siet. Un dorüm gellt denn nu af vundaag, dat sik buten in’n Fre’en wedder teihn Lüüd opmal drapen dröövt. Binnen blifft dat aver eerstmal bi fief. Un buten tohoop Spoort maken dröövt dörtig wussen Lüüd. Saunen un Wellness-Inrichten künnt wedder open maken un in Hotels un Hostels dröövt af vundaag wedder all de Betten vull beleggt warrn.

// Stand: 11.06.2021, Kl. 9:30

