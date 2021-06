Stand: 08.06.2021 00:00 Uhr Ne’e Streiks bi de Düütsche Bahn?

Bi de Düütsche Bahn kunn’t ween, un dor warrt to’n Anfang vun de Sommerreisetiet streikt. In den Tarifstriet twüschen de Bahn un de Lokföhrerwarkschop GDL is ok bi de ne’e Verhannelnsrunn nix bi rutsuert. De Warkschop will womööglich hüüt noch Warnstreiks künnig maken. // Stand: 08.06.2021, Kl. 9:30

