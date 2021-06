Stand: 07.06.2021 09:30 Uhr Prioriseren för’t Impen fallt weg

In Düüschland köönt vunaf hüüt all Minschen vunaf twölf Johr tosehn, dat se en Termin to’t Impen kriegt. De Corona-Reeg, de wi betto harrn, gifft dat dormit nu nich mehr. Liekers warrt sik dat Impzentrum Hamborg dor noch an hollen. Dor steiht jümmer noch nich noog Impstoff praat. Ok de Dokters in de Bedrieven in Hamborg maakt vunaf nu bi de Impkampagne mit. // Stand 07.06.2021, Kl. 9:30

