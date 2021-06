Stand: 03.06.2021 09:30 Uhr Unfall in de Oosterstraat

Dor hebbt sik de Lüüd güstern Avend in de Oosterstraat in Einbüttel böös verjaagt: En negenuntwintig-jöhrigen Mann wull woll mit en Carsharing-Auto trüchwarts inparken. Un dorbi is he direktemang in de Buten-Terass vun en Restaurant rinfohrt. Veer Gäst, de dor jüst seten, hebbt wat afkregen. Dischen, Stöhl un ok Fohrrööd sünd twei gahn. / Stand: 03.06.2021, Klock 9:30

