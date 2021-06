Stand: 02.06.2021 09:30 Uhr Pleeg schall attraktiver warrn

Lüüd in de Pleeg hefft sik in de Corona-Pandemie dull afackert: Nu will Gesundheitsminister Jens Spahn jümehrn Beroop attraktiver maken. Dat heet: För Ünnernehmens schall dat en Plicht geven, sik an'n Tariflohn to hollen. Dat Bunnskabinett will de Reform vun de Pleeg noch an'n Morgen afmaken. | Stand 2.6.2021 Kl. 9:30

