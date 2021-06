Stand: 01.06.2021 09:30 Uhr Wat warrt noch open maakt?

Hüüt vörmeddag snackt de Senaat doröver, wat se noch allens open maken wüllt. Dor maakt sik nu al mal de Gastronomie praat. Se hööpt, dat nu ok bald wedder en Besöök in’t Restaurant mööglich is. In de Naverlänner is dat ja al wedder verlöövt. Man Bars un Kneipen blievt woll eerstmal noch dicht. // Stand 01.06.2021, Kl. 9:30

