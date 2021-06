Stand: 01.06.2021 09:30 Uhr Füer bi’n U-Bahnhoff Hagendeel

Güstern Avend geev dat in de Hamborger U-Bahn Füer-Alarm. In Looksteedt hebbt Bahn-Swellen in en kilometerlangen Tunnel brennt. Dat hett masse Rook geven, twee U-Bahnen hebbt se in den Bahnhoff Hagendeel anhollen un de fiefunföfftig Fohrgäst ruthaalt. Na annerthalv Stünnen kunn de U twee wedder fohren. // Stand 01.06.2021, Kl. 9:30

