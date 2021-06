Stand: 01.06.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is mit een Woort schöön bi Temperaturen bet to dreeuntwintig Graad. De poor Wulken sünd blots dor, dat dat nich so langwielig an’n Heven utsüht.

Morgen süht dat denn al wedder wat anners ut. Dor mööt wi denn al wedder mal mit poor Flagen un villicht ok mal en Dunnersdag reken. Dat denn bi jümmer noch warme twintig Graad. // Stand: 01.06.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.06.2021 | 09:30 Uhr