Stand: 31.05.2021 09:30 Uhr Kritik na Schanzenpartys

An't Wekenend is in Hamborg veel fiert worrn – un doran gifft dat nu bannig veel Kritik. All Parteien in Börgerschop hefft de Grootpartys in't Schanzenviddel veroordeelt. De Tweete Börgermeestersche Katharina Fegebank nööm dat en mööglich Super-Spreader-Event. Sören Schumacher, de binnenpolitisch Spreker vun de SPD, sä, he miss, dat dor keeneen an sien Verantwoorden dacht hett. Dusende harrn an'n Sünnavend op de Schanz fiert. Schandarms hefft dat Schullerblatt in de Nacht rüümt. | Stand 31.5.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.05.2021 | 09:30 Uhr