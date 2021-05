Stand: 31.05.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag gifft dat wedder veel Sünn. Dat blifft ok dröög. De Temperaturen dorto: bet to dreiuntwintig Graad. Ok morgen schall dat wedder warm warrn. Wedder över twintig Graad: dröög un en paar Wulken dorbi. | Stand 31.5.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.05.2021 | 09:30 Uhr