Stand: 28.05.2021 09:30 Uhr Coronatests för Schölers

Tokamen Week könnt de Schölers ja wedder all na School hengahn un dor schall dat denn ok noog Coronatests för jüm geven. Vun de Schoolbehöörd weer to hören, dat bet to de Ferien nochmal mehr as dree Millionen Tests bavento kaamt. Dat schull langen, dat jeedeen Schöler tominnst twee Mal de Week en Test maken kann. / Stand: 28.05.2021, Klock 9:30

