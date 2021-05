Stand: 28.05.2021 09:30 Uhr Völkermoord in Namibia

Düütsche Suldaten hebbt in Namibia en Völkermoord maakt. Dat hett de Bunnsregeren nu anerkennt – mehr as hunnert Johr na dat Verbreken an de Herero un Nama. Denn hett Düütschland sik mit Namibia op en Geldbedrag as Utgliek enigt. In de tokamen dörtig Johr schall dat Land goot een Milliarde Euro för Opboprojekten kriegen. / Stand: 28.05.2021, Klock 9:30

