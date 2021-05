Stand: 26.05.2021 09:30 Uhr An wat schall Hamborg spoorn?

De Corona-Kris ritt en Milliarden-Lock in de Kass vun Hamborg. Wohrschienlich warrt de Stadt veer Milliarden Euro weniger innehmen as veranslaagt weer, un dat in de Tiet bet tweedusendveeruntwintig. De Steuerzahlerbund wünscht sik nu vun'n Senaat, dat de Utgaven bremst warrt. Man de Düütsche Gewarkschopsbund, de wohrschaut vör to'n Bispeel Inspoorn bi Personaalkosten. Aver jüst hier will Finanzsenater Andreas Dressel nu bigahn. // Stand: 26.05., Klock 09:30

