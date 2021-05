Stand: 26.05.2021 09:30 Uhr Buten swümmen geiht wedder los

De Hamborger Freebad-Saison, de fangt dissen Sünnavend an - dat hett NDR 90,3 vun Bäderland to weten kregen. Opmaakt warrt negen Bäder, dormang sünd ok dat Naturbad Stadtparksee un de veer Kombi-Bäder Finkwarder, Bondenwald, Billstedt un Kaifu. Morgen Middag geiht dat los mit dat online Bestellen vun Intrittskoorten. Un de rin will in de Swümmbäder, de mutt en negativen Corona-Test vörwiesen. // Stand: 26.05., Klock 09:30

