Stand: 26.05.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt vele Wulken mit Schuern, un de köönt ok örntlich prasseln oder en Gewidder mitbringen. Warmer as föffteihn Graad warrt dat nich – nu sünd dat in Bardörp (Bergedorf) teihn Graad. De Dünnersdag fangt natt an, aver later lockert dat op un ji kriegt noch de Sünn to sehn, bi bet to föffteihn Graad. // Stand: 26.05., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.05.2021 | 09:30 Uhr