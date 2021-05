Stand: 21.05.2021 09:30 Uhr Wapen swiegt still

Siet hüüt Nacht Klock een vun uns Tiet gellt nu en Wapenroh twüschen Israel un de radikaalislamischen Hamas in den Gazastriepen. Siet de Tiet is keen ne’e Raketenangreep mehr mellt worrn. Tostannen kamen is de Wapenroh dör Ägypten. Dat Land harr twüschen de Parteien vermiddelt. Bi de gegensiedigen Angrepen sünd in de verleden ölven Daag op de Siet vun‘e Palästinensers tweehunnertdörtig Minschen bi üm’t Leven kamen, op’e Siet vun Israel twölf.

// Stand: 21.05.2021, Kl. 9:30

