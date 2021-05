Stand: 21.05.2021 09:30 Uhr Tokieken bi’n HSV Handball

Bi den Handball-Spoortvereen-Hamborg dröfft een nu bald wedder ok in’e Hall bi tokieken. De Sundheitsbehöörd hett bi dat Modellprojekt bi tostimmt. Los geiht dat al bi dat Speel gegen Eisenach vundaag in een Week. Dor dröövt den dusend Lüüd in’e Barclaycard-Arena bi tokieken. Se mööt man blots en negativen Corona-Test vörleggen, en Mask dregen un in Hamborg anmellt ween.

// Stand: 21.05.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2021 | 09:30 Uhr