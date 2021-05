Stand: 17.05.2021 09:30 Uhr Football

Siet güstern Avend is dat klor: De HSV blifft eerstmal noch in de Twete Football-Bunnsliga. In Osnabrück hebbt se mit twee to dree verloren. De HSV is so nu op Platz fief in de Tabell – mit söss Punkte achter den Regelgaschoonplatz dree. Un ok de FC St. Pauli hett güstern verloren – gegen Hannover mit een to twee. //Stand 17.05.2021 Kl. 9:30

