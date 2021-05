Stand: 10.05.2021 09:30 Uhr HVV-Nachtverkehr kummt wedder

Wenn de Utgangssparr in Hamborg Middeweken wegfallt, denn föhrt nachts ok wedder Busse un Bahnen. De günstigen Nachtfohrten mit Moia un ioki gifft dat eerstmal noch, man blots bet to'n Wekenenn. Un so lang kann een mit 'n HVV-Fohrschien nachts ok noch billiger Taxi föhren. // Stand: 10.05., Klock 09:30

