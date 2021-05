Stand: 07.05.2021 09:30 Uhr AstraZeneca för all

Nu steiht dat fast: Jede in Düütschland kann sik af nu mit dat Corona-Middel vun AstraZeneca impen laten. Dorop hebbt sik de Sundheitsministers vun Bund un Länner an’n Avend enigt. Dat heet: Bi dat Middel geiht dat nich mehr de Reeg na. Bavento warrt denn ok noch mal nauer keken, wat dat de twete Sprütt villicht nich ok al na veer Weken geven kann. Bet nu hebbt dor noch twölf Weken twüschen legen twüschen de eerste un de twete Sprütt.

// Stand: 07.05.2021, Kl. 9:30

