Stand: 06.05.2021 09:30 Uhr Leonhard över Lockern vun Corona-Regeln

Hamborgs Soziaalsenatersch Melanie Leonhard meent, ok wenn de Corona-Tallen rünnergaht, sall een man noch nich glieks wedder allens lockern. In de Hamborgsche Börgerschop sä se, wat dat Gliekstellen vun impte Minschen un welk de test sünd angeiht, dor warrt se noch düchtig diskereren. Sünnerlich junge Lüüd, de keen Chance hebbt, dat se gau impt warrt, hebbt en grote Last. // Stand 06.05.2021, Kl. 9:30

