Stand: 06.05.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat is vundaag mal fründlich, denn lacht uns de Sünn to, denn warrt se wedder vun poor Wulken wegdrängelt un mit den een oder Schuer mööt wi ok noch reken. De Temperaturen schafft vundaag nich mehr as bet to twölf Graad. Dorto kümmt en frischen Wind ut West. Opstunns meet wi in Kirchwarder noch veer Graad.

Morgen hebbt wi dat sülvige nochmal, blots de Temperaturen schafft denn nun noch ölven Graad. // Stand: 06.05.2021, Kl. 9:30

