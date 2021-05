Stand: 05.05.2021 09:30 Uhr Abi-Malöör in Hamborg

Schall ik de Abi-Klausur noch mal schrieven or laat ik mi en Zensur geven? Vör düsse Froog staht nu bummelig dreidusend Abiturienten in Hamborg. Dat liggt doran, dat dat bi de Bio-Klausuren en Malöör geven hett. En Grafik is dor verkehrt ween. De Schoolmesters schüllt de Arbeiten nu nasichtig beweerten. De CDU-Schoolfachfro Birgit Stöver föddert, dat de Fall opkloort warrn mutt. | Stand 5.5.2021 Kl. 9:30

