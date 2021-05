Stand: 03.05.2021 10:15 Uhr Hamborger Duppelhuusholt

Mehr Geld för’t Opschickbringen vun Wahnrebete un för de Kinner- un Jugendhölp: Dat will Root-Gröön in Hamborg in den Duppelhuusholt 2021/22 noch bavento mit ünnerbringen. De Regerensfrakschoon hett dorto een Plaan vörleggt, de knapp sößtig Millionen Euro kosten schall. Mehr Geld wüllt se dorför man nich opnehmen, sünnern blots vun anner Deele in’n Huusholt ümschüffeln. In dat Paket sünd ok Geldsprütten mit binnen, de to de Corona-Hölp mit to hüürt. / Stand: 03.05.21 Klock 09:30

