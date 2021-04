Stand: 29.04.2021 09:30 Uhr Impfstoff ut Amerika

In‘e USA sünd al mehr as de Halven vun all wussen Lüüd eenmal gegen Corona impft worrn. To sien hunnertsten Dag in sien Amt hett US-Präsident Joe Biden nu künnig maakt, dat de USA ok anner Länner mit Impfstoff belevern wüllt, in den Moment wo dat noog Dosen för de egen Lüüd gifft. Dat schall al to’n Enn vun’n Maimaand sowiet ween.

Stand: 29.04.2021, Kl. 9:30

