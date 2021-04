Stand: 29.04.2021 09:30 Uhr Telt för Veranstaltens in Hamborg

De Alsterdörper Spoorthall wedder trech to maken, dat duert länger as plaant un dorüm schall Hamborg nu en groot Telt för Veranstaltens kriegen. So as NDR 90,3 wies worrn is, schall dorbinnen Platz för bet to veerdusend Tokiekers ween. De Handball Spoortvereen Hamborg will dor siene Spelen utdregen un ok Konzerten künnt dort stattfinnen. Denn de Spoorthall Hamborg blifft wegen Maleschen an’e Dack-Konstrukschoon bet to’n Sommer vun dat tokamen Johr dicht.

// Stand: 29.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2021 | 09:30 Uhr