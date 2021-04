Stand: 29.04.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Bet nu hett dat in’n April düt Johr in’n Snitt veel weniger regent as normalerwies. Vundaag kummt aver noch’n beten wat dorto, denn över uns hängt dicke Regenwulken un dat bi Temperaturen vun nich mehr as teihn bet twölf Graad. Opstunns sünd dat negen Graad in Fuhlsbüddel. De Utsichten: Morgen kriegt wi denn vun allens beten wat af: Wulken, Sünn un enkelte Regenschuer sünd denn ok noch mal mit bi bi Temperaturen vun nich mehr as twölf Graad.

29.04.2021

