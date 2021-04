Stand: 27.04.2021 09:30 Uhr Alsterfontään wedder in Gang

Vun hüüt Middag af an geiht se wedder piel na baven: De Alsterfontään. Siet negenteihhunnertunsövenunachtig is se jedet Johr vun April bet November in Gang. Dütt Johr hett se en ne’en Motor kregen, de bummelig twintig Perzent weniger Energie bruken deit. // Stand 27.04.2021 Kl. 9:30

