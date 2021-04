Stand: 21.04.2021 09:30 Uhr Dat Gegenangahn gegen Corona

In Hamborg blifft dat bi de strengen Corona-Regeln. Dat hett de Eerste Börgermeester Peter Tschentscher nochmal düütlich seggt. Siet een Week warrt de Corona-Tahlen 'n beten lütter, un dissen Erfolg will Tschentscher nich verspeeln. Vundaag will de Bunnsdag klore Regeln besluten, mit de Corona-Nootbrems dorbi. Wenn de anwennt warrt, gifft dat to'n Bispeel en Utgangssparr vunaf Klock teihn avends, man in Hamborg blifft dat woll bi Klock negen. // Stand: 21.04., Klock 09:30

