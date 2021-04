Stand: 19.04.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Vundaag gifft dat knapp ölvendusendveerhunnert ne’e Corona-Infektschonen in’t ganze Land. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, sünd dat bummelig eendusendachhunnert Fäll weniger as in de verleden Week. De Inzidenz liggt nu bi eenhunnertfiefunsösstig Komma dree. De Ämters hebbt dat RKI bavento tweeunnegentig wiedere Corona-Dode mellt. Düütschland hett güstern mit en Gedenkfier an de Doden in de Pandemie dacht. //Stand 19.04.2021 Kl. 9:30

