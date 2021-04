Stand: 15.04.2021 09:30 Uhr Schöölbehöörd över Sülvsttests an Scholen

Dörch de Corona-Sülbsttests is dat in de Scholen vun Hamborg woll sekerer worrn. Dat meent tominnst de Schoolbehöörd. Wat se seggt, hebbt sik in de verleden dree Weken meist achtig Perzent vun de Schölers sülvst test. Dorbi is blots een Test vun eendusend positiv utfullen. // Stand 15.04.2021, Kl. 9:30

