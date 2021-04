Stand: 15.04.2021 09:30 Uhr Suldaten verlaat Afghanistan

De NATO haalt nu all Suldaten ut Afghanistan rut. Los geiht dat an’n eersten Mai. Dat hebbt se güstern Avend in Brüssel so afmaakt, nadem ok de USA künnig maakt hebbt, dat se jemehr Truppen aftreckt. Dat gifft Lüüd, de sünd bang, dat de Börgerkrieg in Afghanistan wedder opflammt. // Stand 15.04.2021, Kl. 9:30

