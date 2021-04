Stand: 15.04.2021 09:30 Uhr Bränn in Billsteed

In Billsteed hett dat glieks poormal brennt. In de Nacht stunnen dor fief Mülltunnen un een Auto in Flammen. De Füer weern dicht bi’nanner – un twoors in’n Schleemer Weg, in de Archenholt-Straat un de Billsteder Hauptstraat. De Füerwehr kunn de Bränn gau dootmaken. Wat een de mit Afsicht leggt hett, is noch nich rut. // Stand: 15.04.2021, Kl. 9:30

