Stand: 12.04.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt un beholt vundag Mangkaaktwedder, vun allens is wat bi: mastige Wulken, twüschendörch Sünnenschien un later wedder Regen- un Graupelschuer. De Temperatur kladdert bet negen Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder eerst twee Graad. De Wind dorto kümmt meist middeldull ut West bet Nuurwest. Un so geiht dat wieder: Morgen schall dat toeerst fründlicher warden, later kaamt tominnst enkelte Regenschuer op, ok mit Blitz un Dunner vermengeleert, bi nich veel anner Temperatur as hüüt. / Stand: 12.04.21 Klock 09:30

