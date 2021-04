Stand: 09.04.2021 09:30 Uhr Meht Fracht in’n Haven

Fief bet teihn Perzent mehr Fracht bi'n Export as normal – dormit rekent de Ünnernehmensverband Haven Hamborg in'e tokamen Weken. Dat liggt doran, dat de Suezkanal in Ägypten vör annerthalf Weken noch dicht ween is. De Frachters üm de dat geiht, de kaamt nu eerst na un na in Europa an – un Hamborg is dor op de sonöömte Noordroute denn eerst mit toletzt an'e Reeg.

// Stand: 09.04.2021, Kl. 9:30

