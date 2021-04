Stand: 01.04.2021 10:15 Uhr Nachts dörf een in Hamborg nich miehr rut

De Hamborger Senaat griept drastisch dörch, üm de Pandemie in’n Griff to kriegen. Vun morgen an‘n Stillen Friedag op an dörf een nachts nich miehr rut gahn. De Eerst Börgermester Peter Tschentscher seggt, he süht keen annern Weg nich mehr, üm de drüdd Well to breken. Vunaf morgen gellt denn: Twüschen Klock negen an’n Avend un Klock fief an’n Morgen dörfen sik Lüüd in de Stadt blots noch opholen, wenn dat gor nich anners geiht. De Linken, ok AfD un FDP seggt klor un düütlich, dat se düsse Ansaag dat för kumplettemang verkiehrt holt. / Stand: 01.04.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.04.2021 | 10:15 Uhr