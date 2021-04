Stand: 01.04.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag hebbt un beholt wi Mangkaaktwedder, vun allens wat mit bi. Veel Wulken, beten Sünnenschien un ok noch enkelte Schuer; köhlig is dat bavento. Wi kriegt hüüt blots noch twölf Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool al ölven Graad. De Wind dorto kümmt lau bet middeldull ut Nuurd. Un so geiht dat wieder: Morgen an’n Stillen Friedag un de Osterdaag hendörch fründlich, man köhlig, över Dag negen bet ölben Graad. / Stand: 01.04.21 Klock 09:30

