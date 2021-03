Stand: 31.03.2021 09:30 Uhr Cyberangrepen op Politikers

De Verfatensschutz hett in Hamborg en Reeg Cyber-Attacken op Politikers faststellt. De Aktschon weer apenbor Deel vun en grötern Angreep op Afornte in Bunns- un Landdaag in heel Düütschland. Tagesschau.de schrifft, de Politikers harrn E-Mails kregen, mit de de Afsenders op de Postfachen togriepen kunnen. In'n Bericht heet dat, dat woll en Geheimdeenst ut Russland dorachter steckt. | Stand 31.3.2021 Kl. 9:30

