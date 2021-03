Stand: 26.03.2021 09:30 Uhr Havenautobahn A26

In man blots söss Minuten vun’e A1 na de A7 röver. Dat schall de ne’e Hamborger Havenautobahn A26 Oost mööglich maken. Güstern Avend sünd de Plaans för den letzten Boafsnitt vörstellt worrn. Blangen anner Saken schall en grote Süderelvbrüch boot warrn, so’n beten wat as nu de Köhlbrandbrüch. In Willemsborg is en Larmschutztunnel plaant.

// Stand: 26.03.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.03.2021 | 09:30 Uhr