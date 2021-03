Stand: 25.03.2021 09:30 Uhr Havaree in’n Suezkanaal

Een vun de gröttsten Containerscheep op de Welt stickt jümmers noch in den Suezkanaal fast. De „Ever Given“ is dor op Grund lopen. Dat Malöör sleit bet na’n Hamborger Haven hen dör. In den Suezkanaal hangt ok en Reeg Scheep vun Hamborger Redereen fast, so as vun Hapag-Lloyd. Enn vun tokamen Week kunn dat denn eng warrn an de Containerterminals. / Stand: 25.03.2021, Klock 9:30

