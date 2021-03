Stand: 22.03.2021 09:30 Uhr Doot vun CDU-Politikersch

De ümstreden CDU-Politikersch Karin Strenz ut Meckelnbörg-Vörpommern is unvermodens storven. De dreeunfofftig Johr ole Bundsdagsafornete is op en Floog vun Kuba na Düütschland tosamen broken. De Fleger is in Irland nootlandt, man de Dokters kunnen nix mehr för ehr maken. Karin Strenz is vör een Johr böös bekrittelt worrn. Se hebbt bi ehr en Razzia maakt, wiel se Geld vun’t Land Aserbaidschan kasseert hebben schall. // Stand 22.03.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.03.2021 | 10:15 Uhr